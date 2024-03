Stand: 28.03.2024 11:03 Uhr Einfamilienhaus droht nach Brand einzustürzen

Nach einem Feuer in der Nacht zu Donnerstag ist ein Einfamilienhaus in Harsum (Landkreis Hildesheim) unbewohnbar - laut Polizei besteht Einsturzgefahr. Nach Angaben der Beamten weckte ein Rauchmelder den Hausbewohner gegen 1 Uhr in der Nacht. Er bemerkte demnach den Qualm, verließ das Haus im Ortsteil Hönnersum unverletzt und alarmierte die Feuerwehr. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus Hönnersum und den umliegenden Orten waren bis zum frühen Morgen damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Inzwischen hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Die Ursache für das Feuer werde noch ermittelt. Wie hoch genau der Schaden ist, stehe noch nicht fest.

