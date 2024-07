Stand: 02.07.2024 13:45 Uhr Durchtrenntes Kabel behindert S-Bahnen

Bei der S-Bahnlinie S2 in Hannover gibt es Verspätungen und Ausfälle. Grund ist ein Signalkabel, das bei Bauarbeiten in Neustadt am Rübenberge beschädigt wurde. Das teilte die S-Bahn Hannover am Dienstag mit. In Richtung Norden ist vor allem der Abschnitt zwischen Wunstorf und Nienburg stark betroffen. Im Süden kann es zwischen Weetzen und Haste vereinzelt zu Teilausfällen kommen. Die Probleme bleiben voraussichtlich bis morgen Nachmittag bestehen.

