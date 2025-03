Stand: 11.03.2025 06:53 Uhr Diebe machen in Gronau Beute in sechsstelliger Höhe

Unbekannte sind in Gronau im Landkreis Hildesheim gewaltsam in ein Firmengelände eingebrochen. Sie suchten offenbar gezielt die Lagerräume des Unternehmen auf. Dort entwendeten sie mehrere Paletten eines Pflanzenschutzmittels, teilt die Polizei mit. Der geschätzte Wert der Beute liegt den Angaben zufolge im sechsstelligen Bereich. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Täter entkamen unerkannt in einem Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer (05068) 933 80 in Verbindung zu setzen.

