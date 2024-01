Stand: 16.01.2024 09:08 Uhr Diebe brechen Autos auf Friedhofsparkplätzen bei Trauerfeiern auf

Unbekannte Täter haben auf Friedhofsparkplätzen in Coppenbrügge, Salzhemmendorf und Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) mehrere Pkw aufgebrochen und Wertgegenstände sowie Bargeld gestohlen. Außerdem entstanden erhebliche Schäden an den Wagen. Die Autobesitzer befanden sich während der Autoaufbrüche in den meisten Fällen auf Trauerfeiern, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt, ob es sich um den oder die gleichen Täter handelt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

