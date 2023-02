Stand: 08.02.2023 11:52 Uhr Dachstuhlbrand in Langenhagen: Vermisster Bewohner ist tot

Nach einem Dachstuhlbrand in Langenhagen in der Region Hannover ist am Mittwoch einer der Hausbewohner tot geborgen worden. Laut Polizei galt die Person zunächst als vermisst und wurde von Einsatzkräften gesucht. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Ein Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, weil er in Kontakt mit Rauchgas kam. Die Einsatzkräfte evakuierten die übrigen Bewohner, darunter ein Kind.

