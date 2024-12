Stand: 01.12.2024 11:49 Uhr Dachstuhl brennt in Garbsen: Familie atmet giftigen Rauch ein

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Garbsen (Region Hannover) sind eine Mutter und ihre zwei Kinder verletzt worden. Die 50 Jahre alte Bewohnerin bemerkte der Polizei zufolge in der Nacht zu Samstag dichten Rauch auf dem Dachboden des Hauses. Mit ihrer 15 Jahre alten Tochter und ihrem 19 Jahre alten Sohn konnte sie sich vor den Flammen ins Freie retten. Dabei atmete die Familie jedoch giftigen Rauch ein - alle kamen ins Krankenhaus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte den Brand, wie die Polizei weiter berichtete. Er hatte sich demnach auf den kompletten Dachstuhl ausgebreitet. Die Brandursache sei derzeit noch unklar. Einer ersten Schätzung zufolge beläuft sich der Schaden auf mindestens 300.000 Euro. Das Gebäude im Stadtteil Schloß Ricklingen ist den Angaben zufolge vorerst nicht bewohnbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min