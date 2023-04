Cold Case Elke Kerll: Polizei ermittelt gegen fünf Verdächtige Stand: 20.04.2023 21:02 Uhr Kurz vor Weihnachten 1969 verschwand die 15-jährige Elke Kerll aus Nienburg. Jetzt ist die Polizei offenbar einen großen Schritt weiter: Gegen insgesamt fünf Verdächtige wird ermittelt.

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Verden dem NDR in Niedersachsen. Um welche Personen es sich handelt und wie man auf sie gekommen ist, wollen die Behörden zurzeit nicht preisgeben. Ermittler hatten Ende März ein rund neun Hektar großes Areal im Nienburger Stadtteil Holtorf abgesucht. Zum Einsatz kamen Spürhunde aus Kroatien - Spezialhunde, die auch nach Jahrzehnten menschliche Überreste im Erdreich aufspüren können. Allerdings blieb die Suche erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Allerdings waren telefonisch neue Hinweise bei den Beamten eingegangen. Die Polizei kündigte damals an, diesen nachzugehen. Ob die Ermittlungen gegen die Verdächtigen im Zusammenhang damit stehen, sind unklar.

Polizei geht von Sexualverbrechen aus

Bereits 2018 hatte die Polizei angekündigt, den Fall neu aufrollen zu wollen. Seitdem ermittelt eine Mordkommission. Elke Kerll war in der Nacht auf den 14. Dezember 1969 erst mit Freunden in der Nienburger Disco "Schauburg", später dann im "Scandia-Club". Am frühen Sonntagmorgen hatte sie das Haus von Bekannten, bei denen sie übernachtet hatte, in Holtorf verlassen, um zu ihrer Arbeitsstelle, einem Kinderheim in Loccum, zu trampen. Zuletzt soll sie im Bereich Am Riedekamp an der Verdener Landstraße gestanden haben. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei Nienburg gehen davon aus, dass das damals 15-jährige Mädchen Opfer eines Sexualverbrechens wurde.

Weitere Informationen Cold Case Elke Kerll: Polizei findet keine Überreste Die Ermittler haben ein rund neun Hektar großes Areal in Nienburg abgesucht. Zum Einsatz kamen auch Kadaversuchhunde. (31.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.04.2023 | 06:30 Uhr