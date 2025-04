770 angehende Polizisten von Daniela Behrens vereidigt Stand: 28.04.2025 15:00 Uhr In Hannover wurden am Montag rund 770 Polizeikommissar-Anwärterinnen und -anwärter in den Dienst der Polizei Niedersachsen aufgenommen. Die Vereidigung nahm Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens vor.

Zu der feierlichen Zeremonie wurden im Vorfeld etwa 3.500 Gäste erwartet, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Polizei und Sport. Niedersachsens Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens (SPD), nahm den Polizei-Anwärterinnen und -anwärtern den Diensteid ab. Sie absolvieren jetzt ein dreijähriges Studium, das sie mit dem akademischen Grad "Bachelor of Arts" abschließen. Nach dieser Ausbildung werden sie zu Polizeikommissaren ernannt.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels schrieben wir, dass "Studierende der Polizeiakademie zu Polizeikommissaren ernannt" werden und sie den akademischen Grad "Bachelor of Arts" verliehen bekommen. Da die Polizeikommissar-Anwärterinnen und -anwärter erst in den Dienst der Polizei Niedersachsen aufgenommen werden, sind diese Formulierungen nicht korrekt. Wir haben sie angepasst.

