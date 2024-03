Stand: 27.03.2024 20:32 Uhr Cola-Flaschen zerbrochen: A7-Ausfahrt Hildesheim wieder frei

Die Sperrung der Autobahn-Ausfahrt Hildesheim auf der A7 Richtung Hannover ist wieder aufgehoben. Ein mit Cola-Kästen beladener Lastwagen hatte am Mittwochmorgen seine Ladung in einer Kurve verloren, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Viele Kästen mit zerbrochenen Glasflaschen seien über die gesamte Fahrbahn verteilt worden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend hinein. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Der Schaden liegt laut Polizei zwischen 25.000 und 30.000 Euro.

VIDEO: Hildesheim: Cola-Flaschen versperren Autobahnausfahrt (1 Min)

