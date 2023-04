Cannabis-Legalisierung: Verein in Hannover erlebt großen Ansturm Stand: 14.04.2023 15:15 Uhr Nachdem die Landesregierung ihre Pläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt hat, verzeichnet der Cannabis Social Club in Hannover einen starken Andrang. Vereine sollen Cannabis künftig anbauen dürfen.

Innerhalb kurzer Zeit seien fast 100 Aufnahme-Anträge eingegangen, sagte Vereinschef Heinrich Wieker der Deutschen Presse-Agentur. Während der Pandemie war der Verein demnach auf fünf Mitglieder geschrumpft. Als "politische Aktivistengruppe" setzt sich der Club seit sieben Jahren für die Legalisierung von Cannabis und Cannabisprodukten ein.

Vereine sollen Cannabis an Mitglieder abgeben dürfen

Am Mittwoch hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Gesetzentwurf vorgestellt, der den Besitz und Anbau von Cannabis künftig straffrei machen soll. Demnach sollen sogenannte Social Clubs, also "nicht-gewinnorientierte" Vereine mit maximal 500 Mitgliedern, gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und an Mitglieder über 18 Jahre für den Eigenkonsum abgeben dürfen. Dafür müssen die Vereine Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte benennen. Straffrei soll auch der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen sein.

"Endlich keine Straftäter mehr"

Cannabis-Club-Chef Wieker begrüßt die "klare Aussage" der Bundesregierung, auch wenn noch viele Fragen offen seien. "Für uns ist es keine Droge, sondern eine Heilpflanze mit berauschender Wirkung", betonte er. Er gehe von mindestens zehn Millionen Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland aus. "Die wären dann endlich keine Straftäter mehr", so Wieker. Laut Bundesgesundheitsministerium haben 8,8 Prozent aller Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal Cannabis konsumiert - das sind rund 4,5 Millionen Menschen.

