Stand: 04.08.2024 16:03 Uhr Burgdorf: Mehrere Gebäude von Reiterhof geraten in Brand

Ein Brand auf einem Reiterhof im Burgdorfer Ortsteil Schillerlage (Region Hannover) hat am Samstag mehrere Gebäude zerstört. Ausgangspunkt des Feuers soll nach Angaben der Einsatzkräfte ein Strohballen gewesen sein. Trotz des Einsatzes von 120 Feuerwehrleuten sei es nicht schnell genug gelungen, den Brand vollständig zu löschen. "Leider konnten wir nur noch Schadensbegrenzung betreiben", sagte Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer am Samstag dem NDR Niedersachsen. Laut Heuer sind weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen, weil sich der Betrieb gerade im Sommerbetrieb befindet und die Pferde sich auf den Weiden waren. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren am Sonntag noch unklar.

VIDEO: Reiterhof brennt: Feuerwehr kann Brand zunächst nicht löschen (1 Min)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.08.2024 | 19:30 Uhr