Stand: 19.11.2024 08:10 Uhr Brandstiftung in Sarstedt? Polizei ermittelt nach Autobrand

In Sarstedt (Landkreis Hildesheim) haben Unbekannte offenbar versucht, mehrere Autos anzuzünden. Ein Fahrzeug ging in Flammen auf, so die Polizei. Am Montagabend gegen 22 Uhr wurde ein brennendes Auto gemeldet, das auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Die Besatzung eines Rettungswagens habe zwar den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpft, bei dem Mercedes entstand jedoch ein Totalschaden. Ein weiteres Auto wurde demnach durch die Flammen beschädigt. Laut Polizei wurde bei vier weiteren Fahrzeugen vergeblich versucht, diese in Brand zu setzen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

