Stand: 15.03.2023 09:10 Uhr Brand in JVA Celle: Häftling legt Feuer in Zelle wohl selbst

In der JVA Celle sind nach einem Brand fünf Menschen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Der Polizei zufolge war am späten Dienstagnachmittag bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen, wonach es in einer Gefangenenzelle brenne. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschten Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt das Feuer. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass ein 28 Jahre alter Gefangener das Feuer entfacht hat. Vier Mitarbeitende der JVA, die das Feuer gelöscht hatten, seien mit Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Klinik gebracht worden, ebenso der Häftling.

