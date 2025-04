Brand in Indoor-Spielplatz: Feuer zerstört Spielpark in Hameln Stand: 09.04.2025 17:49 Uhr Ein Indoor-Spielplatz im Hamelner Ortsteil Klein-Berkel ist am Montag bei einem Brand komplett zerstört worden. Am Dienstag rückte die Feuerwehr erneut dorthin aus, um Glutnester zu löschen.

Warum das Feuer ausbrach, ist laut Feuerwehr unklar. Im Laufe der Woche sollen Brandermittler und ein externer Gutachter die Brandruine begutachten, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Das könnte sich allerdings schwierig gestalten, so die Sprecherin, da Teile der einsturzgefährdeten Halle vom Technischen Hilfswerk eingerissen werden mussten. Am Dienstag war der Bereich um das Gebäude der Sprecherin zufolge mit Bauzäunen abgesichert worden. Die Brandruine sei noch nicht sicher, hieß es.

Sohn des Spielplatz-Betreibers konnte sich vor Brand retten

Der Sohn des Spielplatz-Betreibers hatte dem Einsatzleiter zufolge am frühen Montagmorgen die Feuerwehr alarmiert. Er habe sich selbst rechtzeitig aus der Halle retten können. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen den Angaben zufolge bereits meterhoch in den Nachthimmel. Fast 200 Personen waren laut Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von bis zu einer Million Euro aus. Zuvor waren die Beamten von 100.000 Euro ausgegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.04.2025 | 06:30 Uhr