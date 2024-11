Stand: 22.11.2024 15:13 Uhr Bosch will 750 Stellen in Hildesheim streichen

Der Betriebsrat hatte es bereits befürchtet, nun hat der Autozulieferer Bosch bestätigt, rund 750 Stellen am Standort Hildesheim abbauen zu wollen. Ein Großteil der Stellen - rund 600 - soll bis Ende 2026 wegfallen. Weitere 150 sollen bis 2032 folgen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Von dem Stellenabbau ist nach Angaben des Betriebsrats der Geschäftsbereich Cross-Domain Computing Solutions betroffen, also die Sparte für Assistenzsysteme und automatisiertes Fahren. In dem Hildesheimer Werk werden Produkte für die Elektromobilität hergestellt. Bosch begründet die Sparpläne mit der Krise in der Autoindustrie. "Die globale Fahrzeugproduktion wird in diesem Jahr bei rund 93 Millionen Einheiten stagnieren, wenn nicht sogar gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgehen", teilte der Konzern am Freitag mit. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) kündigte an, die Pläne des Unternehmens so nicht akzeptieren zu wollen. "Ein so erheblicher Stellenabbau schwächt den Standort insgesamt. Betriebsbedingte Kündigungen darf es nicht geben", sagte Lies in einer Mitteilung am Freitag. Er stehe mit IG Metall, dem Betriebsrat und der Geschäftsführung im Austausch.

Weitere Informationen Stellenabbau bei Bosch: Standort in Salzgitter betroffen Bis Ende nächsten Jahres sollen rund 90 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die IG Metall befürchtet Schlimmeres. (13.03.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.11.2024 | 15:00 Uhr