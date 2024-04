Bodycams für Zugbegleiter: S-Bahn Hannover testet Einsatz Stand: 05.04.2024 09:51 Uhr Die S-Bahn Hannover will bald Bodycams für Zugbegleiter erproben. Die Mitarbeitenden könnten die Videokameras dann bei Konflikten einschalten. Andere Zugbetreiber in Niedersachsen sind noch zurückhaltend.

Das Pilotprojekt der S-Bahn soll nach Angaben einer Sprecherin von Transdev noch in diesem Jahr starten. Transdev bedient die Strecken der S-Bahn in Hannover. Genauere Angaben zum Umfang des Projekts machte die Sprecherin zunächst nicht. Bodycams sind Videokameras, die am Körper getragen und eingeschaltet werden können, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt. Sie kommen auch bei der Polizei zum Einsatz.

Bodycams: Manche Verkehrsunternehmen testen schon

Zum Einsatz von Bodycams in Zügen gibt es unterschiedliche Ansichten bei den verschiedenen Verkehrsunternehmen in Niedersachsen:

Deutsche Bahn Ende März hatte die Deutsche Bahn angekündigt, dass Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter in Regionalzügen künftig bundesweit Bodycams tragen können. Die Kolleginnen und Kollegen können sich auf Wunsch dafür anmelden, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Nordwestbahn Auch die Nordwestbahn testet die Kameras in ihrem Regio-S-Bahn-Netz bereits. 18 Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer erproben die Bodycams freiwillig, sagte ein Sprecher. Die Testphase sei zunächst bis Mai geplant. Sie könne aber verlängert werden, um noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Die bisherigen Erfahrungen mit den Kameras seien positiv, da sie deeskalierend wirkten. Westfalenbahn Die Westfalenbahn, die beispielsweise nach Braunschweig fährt, plant derzeit hingegen keinen Einsatz von Bodycams. Man setze stattdessen unter anderem auf externe Sicherheitsdienste und Deeskalationstraining, teilte ein Sprecher mit. Auf den Linien zwischen Rheine und Braunschweig sowie zwischen Bielefeld und Braunschweig wird demnach derzeit die Zahl der Kundenbetreuer an Bord verdoppelt. Metronom Züge des Metronom verkehren auf mehreren Linien, etwa zwischen Göttingen und Hannover. Bodycams in diesen Zügen sind nach Angaben eines Sprechers zwar prinzipiell denkbar, derzeit aber nicht geplant. Es gebe bereits Videoüberwachung in den Zügen sowie Deeskalations- und Selbstverteidigungskurse für die Mitarbeitenden.

Übergriffe auf Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter

Mehrere Verkehrsunternehmen teilten mit, dass sie in den vergangenen Jahren einen starken Anstieg von verbalen und tätlichen Übergriffen auf Mitarbeitende verzeichnet hätten. Ein Sprecher der Nordwestbahn zählte für das vergangene Jahr mehr als 200 verbale und tätliche Übergriffe in den Zügen des Unternehmens. Vor der Corona-Pandemie seien es dagegen etwa 50 Übergriffe im Jahr gewesen.

