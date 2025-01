Stand: 28.01.2025 15:32 Uhr Betrunken am Steuer: Autofahrer schläft vor grüner Ampel

Verkehrsteilnehmer in Hildesheim haben am Montag nach Angaben der Polizei ein Auto vor einer Ampel beobachtet, das trotz Grünphase nicht losfuhr. Hinter dem Steuer saß ein Mann mit nach untem gesenkten Kopf, der offensichtlich schlief. Einem der Zeugen gelang es daraufhin laut Polizei, den stark betrunkenen Mann zu wecken und aus dem Auto zu ziehen. Als die alarmierten Einsatzkräfte den 32-Jährigen festnehmen wollten, beleidigte er die Beamten und versuchte sich loszureißen. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und brachten ihn zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weil er so stark betrunken war, wurde der Mann laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten leiteten gegen ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.