Stand: 20.11.2023 07:41 Uhr Benzol tropft aus Eisenbahn-Waggon: Großeinsatz der Feuerwehr

Ein undichtes Leck in einem mit Benzol befüllten Güterwaggon hat mehrfach zu Feuerwehreinsätzen im Raum Hannover gesorgt. Zunächst war der Eisenbahnwagen am Samstag in Hannover-Misburg aufgefallen, weil der leicht brennbare Stoff austrat. Der Waggon wurde dann nach Lehrte (Region Hannover) geschleppt, wo Sonntagabend erneut Alarm ausgelöst wurde. Das Leck ließ sich zunächst nicht verschließen, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte. Im Laufe der Nacht zu Montag hätten die Kollegen die Stelle aber abdichten können. Der normale Zugverkehr war von den insgesamt drei Großeinsätzen der Feuerwehren nicht betroffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.11.2023 | 06:30 Uhr