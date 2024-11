Stand: 18.11.2024 07:20 Uhr Bauarbeiten sorgen für S-Bahn-Ausfälle in Hannover

In Hannover führen Bauarbeiten an den Weichen zwischen der Nordstadt und dem Hauptbahnhof seit Montagmorgen zu einigen Ausfällen bei der S-Bahn. Betroffen sind nach Angaben der Betreibergesellschaft Transdev Hannover die Linien 1, 2, 4, 5, 21 und 51. Die Züge verspäten sich oder fallen ganz aus, denn sie können im Hauptbahnhof nur auf Gleis 2 fahren, sagte eine Sprecherin. Nach ihren Angaben bekommen Reisende dort auch aktuelle Informationen zu den aktuellen Fahrzeiten der Bahnen. Die Bauarbeiten sollen laut Transdev am kommenden Samstag abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover