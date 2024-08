Stand: 14.08.2024 13:17 Uhr Bankkarte von 95-Jährigem gestohlen: Polizei sucht Betrüger

Die Polizei Hannover sucht mithilfe eines Fotos nach einem Mann, der mit einer gestohlenen Bankkarte mehrfach Geld abgehoben haben soll. Den Angaben zufolge hat der Unbekannte bereits im Dezember die Bankkarte eines 95-Jährigen missbraucht und an einem Bankautomaten in Laatzen (Region Hannover) einen vierstelligen Betrag abgehoben. Am selben Tag soll er auch in einem Dortmunder Parkhaus mit der gestohlenen Karte bezahlt haben. Der gesuchte Mann hat schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und zwei Fällen von Computerbetrug. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0511) 109 27 20 bei der Polizei melden.

