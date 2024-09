Stand: 04.09.2024 09:50 Uhr Bad Salzdetfurth: Mann bei Garagenbrand schwer verletzt

Bei einem Feuer in einer Garage in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ist der Eigentümer am Dienstagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ging gegen 20 Uhr der Notruf bei der Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Garage bereits vollständig in Flammen. Der darin geparkte Pkw wurde zerstört. Das Feuer beschädigte den Angaben zufolge auch eine angrenzende Garage. Anwohner und Rettungsdienst versorgten den Mann, bevor er in ein Krankenhaus kam. Das Unglück sei offenbar "ein großes Missgeschick" gewesen, sagte eine Polizeisprecherin - ohne Angaben zu Details zu machen. Die Beamten ermitteln demnach weiter zur Brandursache.

