Stand: 11.11.2024 05:12 Uhr Auto nach Kollision mit Stadtbahn 50 Meter mitgeschleift

In Hannover ist eine Stadtbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei am Sonntagabend schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Nach erstem Ermittlungsstand fuhr das Auto den Angaben zufolge offenbar bei Rot auf eine Kreuzung, wurde seitlich von einer Straßenbahn der Linie 10 gerammt und 50 Meter mitgeschleift. Die Bahn entgleiste. Passanten und Fahrgäste befreiten den schwer verletzten Autofahrer aus dem völlig deformierten Wrack, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, heißt es von der Polizei. Das Auto wurde mit einer Seilwinde aus dem Gleisbett gezogen. Die Stadtbahn wurde laut Feuerwehr mit einem Kran angehoben und dann mit Hilfe eines Ersatzfahrgestells abtransportiert.

