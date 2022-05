Stand: 01.05.2022 08:58 Uhr Auto landet nach Verfolgungsjagd auf Dach - fünf Verletzte

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist am frühen Sonntagmorgen in Hannover ein Auto verunglückt. Der Fahrer und vier Mitfahrer wurden dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei wollten Beamte den Wagen kontrollieren, woraufhin der etwa Mitte 20-jährige Fahrer Gas gab. Mit weit über 100 Stundenkilometern befuhr er demnach eine lange gerade Straße in der Nähe des Stadtzentrums, verlor in einer Kurve aber schließlich die Kontrolle. Das Auto fuhr einen Laternenmast um, beschädigte eine Werbetafel und prallte gegen einen Baum. Dann kam es auf dem Dach zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte fünf Menschen in Krankenhäuser. Nach Angaben der Polizei waren dem ersten Anschein nach alle schwer verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.05.2022 | 08:00 Uhr