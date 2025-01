Stand: 24.01.2025 09:30 Uhr Ausfälle und Störungen: Probleme bei der S-Bahn Hannover

Der Streckenabschnitt der S-Bahn zwischen Wunstorf (Region Hannover) und Nienburg ist seit Freitagvormittag wegen einer defekten Oberleitung gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit vier Bussen sei eingerichtet, teilte die S-Bahn Hannover mit. Das Unternehmen empfiehlt Fahrgästen, auf den Regionalexpress auszuweichen. Dieser halte nun zusätzlich an allen regulären S-Bahn-Haltestellen. Die DB Infra Go rechnet damit, dass die Störung um elf Uhr beseitigt sein könnte. Auch am Stadtteilbahnhof Linden/Fischerhof gibt es Probleme: Ein gestörtes Signal führt zu Ausfällen und Verspätungen bei der S1, S2, S21 und S51. Eine weitere Signalstörung gibt es am Bahnhof Bantorf, daher fahren die S-Bahnen dort seit gestern Abend verspätet. Die S-Bahn Hannover bittet Fahrgäste, sich vor der Fahrt ausreichend über ihre Verbindungen zu informieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr