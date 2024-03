Stand: 07.03.2024 10:35 Uhr Aus eins mach zwei: Messe "Pferd und Jagd" wird aufgeteilt

Aus der Messe "Pferd & Jagd" in Hannover werden zwei Veranstaltungen: Eine richtet sich künftig an Reitsportlerinnen und -sportler, die andere an Jägerinnen und Jäger. Für die Deutsche Messe AG markiere diese Aufteilung der Messen einen wichtigen Schritt zur weiteren Optimierung und Spezialisierung der Angebote, so Messe-Chef Jochen Köckler. Die neue Messe für Reitsportler trage nun den Namen "Passion Pferd", die beliebten Shows "Nacht der Pferde" und "MiMaMo" blieben aber bestehen. Die neue Jagd- und Angelmesse werde voraussichtlich im Oktober 2025 starten, da der Dezember für viele Jäger aufgrund der Gesellschaftsjagden ungünstig für einen Messebesuch sei, sagte Köckler. Der Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, Helmut Dammann-Tamke, begrüßt die Aufteilung: "Niedersachsen ist Jagdland und hat eine eigene Jagdmesse verdient." Er stehe im Gespräch mit der Deutschen Messe AG, um ein Konzept für die neue Jagdmesse 2025 auszuarbeiten.

