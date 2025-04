Stand: 08.04.2025 07:43 Uhr Arnum: 18-jährige Joggerin überfallen und leicht verletzt

Eine 18-Jährige ist am Montag auf ihrer morgendlichen Joggingrunde in Arnum (Region Hannover) von einem Mann attackiert und in ein Feld gezerrt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Aussage der Frau kam ihr der Unbekannte auf der Bockstraße westlich der B3 entgegen. Nach dem Angriff habe der Mann plötzlich von der 18-Jährigen abgelassen und sei in Richtung eines Waldstücks geflüchtet, heißt es. Die junge Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem Mann blieb bislang erfolglos. Die 18-Jährige konnte ihn jedoch gegenüber der Polizei beschreiben. Der Unbekannte ist demnach etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat einen Vollbart und war schwarz gekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Beanie-Mütze mit rotem Logo. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05109) 51 70 melden.

