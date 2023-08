Stand: 17.08.2023 19:22 Uhr Antisemitische Hetze gegen Berman: Frau akzeptiert Geldstrafe

Nach einer antisemitischen Hass-Mail an Hannovers Staatsopernintendantin Laura Berman muss die Schreiberin 1.200 Euro zahlen. Die Frau habe ihren Strafbefehl akzeptiert, ein für Donnerstag geplanter Verhandlungstermin sei daher aufgehoben worden, teilte das Amtsgericht Hannover mit. Die Hass-Mail hatte Berman per Kontaktformular erhalten. Darin hatte die Angeklagte die Intendantin laut Amtsgericht "aufgrund ihres jüdischen Glaubens in ihrer Ehre herabgewürdigt und in ihrer Menschenwürde angegriffen". Die Frau hatte sich abfällig über das Programm der Oper und die angeblich schlechte Qualität der Aufführungen geäußert und eine Verbindung zum jüdischen Glauben der Intendantin hergestellt. Berman verlässt die Staatsoper zum Ende der Spielzeit 2025. Ihr Vertrag war bis Sommer 2029 datiert.

