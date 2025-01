Stand: 28.01.2025 11:46 Uhr Antidiskriminierung: Immer mehr Jugendliche machen in Hannover mit

In Hannover wollen sich immer mehr junge Menschen zu Antidiskriminierungs-Experten ausbilden lassen. Am Montagabend wurden 38 Schülerinnen, Schüler und Studierende im Rathaus offiziell als sogenannte A-Team-Mitglieder ausgezeichnet. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übergab ihnen ihre Zertifikate. Ihr Ziel: Antidiskriminierungsarbeit langfristig im Bildungssystem verankern. Dazu gehöre unter anderem der Abbau von Zugangsbarrieren sowie Förderung und Sichtbarkeit von Diversität. Die Teilnehmerzahl für das Antidiskriminierungsteam hat sich nach Angaben der Stadt im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. "Wir wissen, dass Rassismus, dass Diskriminierung im Alltäglichen passiert, in der Schule, am Arbeitsplatz in der Uni", sagte Onay. Deshalb sei es so wichtig, dass es Ansprechpartner gebe, die gerade in solchen Situationen unterstützen.

