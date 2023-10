Stand: 16.10.2023 14:41 Uhr An der Uni Hannover gibt es nun kostenlose Tampons und Binden

Die Leibniz Universität Hannover stellt Studentinnen jetzt Binden und Tampons kostenlos bereit. Das Projekt hatte die Kommission für Gleichstellung initiiert. Es ist zunächst auf ein Jahr angelegt und wird vom Studentenwerk und vom Hochschulbüro für Chancenvielfalt finanziert. Es richtet sich an Frauen, die unter sogenannter Periodenarmut leiden - sich also keine Menstruationsprodukte leisten können. Besonders Studierende seien durch die steigenden Preise in finanzielle Schieflagen oder Notlagen geraten. Sie könnten von dem kostenlosen Angebot besonders profitieren, heißt es.

