Stand: 27.03.2024 07:07 Uhr Alter Brauch: Oster-Gottesdienst mit Witzen in Rinteln

Die Menschen in Rinteln an der Weser (Landkreis Schaumburg) dürfen sich in diesem Jahr auf ein lustiges Osterfest freuen. Der evangelische Pastor Jörg Mosig will an beiden Oster-Feiertagen einen Brauch wieder aufleben lassen und im Gottesdienst Witze erzählen. Das sollen schon Pfarrer im Mittelalter beim Ostergottesdienst getan haben. Die Reformatoren allerdings forderten mehr Ernst. Aber Mosig sagt: "Wer lacht, spürt die Lebenslust und zu Ostern geht es um das Leben, um den Sieg des Lebens über den Tod." Das habe eine großartige spirituelle Dimension. Am Ostermontag lässt Mosig dann noch einen zweiten Brauch lebendig werden: Nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz startet das "Rintelner Ostereier-Wettrollen". Dabei müssen Ostereier einen Parcours entlang gerollt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.03.2024 | 08:30 Uhr