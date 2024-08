Stand: 14.08.2024 12:29 Uhr Alfeld: Bademeister im Schwimmbad mit Messer bedroht

Am Dienstagnachmittag ist ein Bademeister im "7 Berge Bad" in Alfeld (Landkreis Hildesheim) von einem Gast mit einem Messer bedroht worden. Laut Polizei hatte der Bademeister den unbekannten Mann aufgefordert, das Rauchen in den Umkleidekabinen des Schwimmbads zu unterlassen. Daraufhin habe der Gast ein Klappmesser herausgeholt und dem Schwimmmeister damit gedroht. Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen. Die Beamten beschreiben ihn als 20 bis 25 Jahre alt, circa 183 cm groß und von athletischer Statur. Er habe schwarze Haare und einen Sieben-Tage-Bart. Er trug den Angaben zufolge eine schwarze Badehose der Marke Adidas und schwarze Badelatschen. Zeugen erreichen die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer (05181) 807 30.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min