Stand: 07.08.2024 11:32 Uhr Aegidius-Haus: Kurzzeitpflege für Behinderte vor dem Aus?

Für das Aegidius-Haus in Hannover läuft im September die Förderung des Landes aus. Dadurch drohe der Einrichtung im schlimmsten Fall das Aus, teilte die Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt als Betreiberin mit. Das Haus ist ein Modellprojekt für Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung und nimmt Betroffene für bis zu drei Wochen zur Kurzzeitpflege auf. In den vergangenen zehn Jahren habe das Land das Projekt laut Sprecher des Sozialministeriums mit 300.000 Euro pro Jahr gefördert. Insgesamt hat das Aegidius-Haus demnach Fördergelder in Höhe von drei Millionen Euro vom Land erhalten. Die Stiftung selbst steuert nach eigenen Angaben bereits jährlich bis zu 450.000 Euro bei, um den Betrieb zu finanzieren. Dieser Betrag könne aber nicht erhöht werden.

