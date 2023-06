Stand: 09.06.2023 07:22 Uhr AWO Hannover fordert Recht auf kostenlose Schuldnerberatung

Der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hannover fordert ein Recht auf kostenlose Schuldnerberatung. "Die Inflation führt dazu, dass sich zunehmend Menschen aus der Mittelschicht mit dem Thema Überschuldung auseinandersetzen müssen", sagte der zuständige Referent Thomas Bode. Anlass für die Forderung ist auch eine bundesweite Aktionswoche unter dem Motto "Was können wir uns leisten?", die in der kommenden Woche beginnt. Die steigenden Preise etwa im Bereich Lebensmittel oder Energie würden vor allem diejenigen drastisch zu spüren bekommen, die kaum über die Runden kommen, hieß es. Statt die Menschen sich selbst zu überlassen, müsse man den Zugang zu Beratungsstrukturen erleichtern. Daher müsse die Schuldnerberatung auch verlässlich finanziert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.06.2023 | 08:30 Uhr