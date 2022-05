A7 bei Hildesheim wegen Reparaturarbeiten gesperrt Stand: 29.05.2022 08:44 Uhr Der Verkehr Richtung Norden wird seit dem Morgen bei Hildesheim-Drispenstedt abgeleitet. Am Freitag war eine Leitschutzplanke bei einem Lkw-Unfall beschädigt worden.

Der Sattelzug eines 64-Jährigen war in einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Mann wurde bei dem Unfall zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Hannover-Süd in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, er kam zur Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover.

Langer Stau nach Unfall

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die rechte Spur, daraufhin bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Arbeiten zogen sich bis zum Nachmittag hin. Der Verkehr wurde umgeleitet.

