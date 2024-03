Stand: 17.03.2024 11:38 Uhr 69-Jähriger wird in Pattensen von Auto erfasst und stirbt

Ein Mann ist beim Überqueren der B3 in Pattensen (Region Hannover) am Samstagabend tödlich verunglückt. Laut Polizei war der 69-Jährige mit vier weiteren Menschen unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, übersah er demnach offenbar ein Auto. Der Wagen erfasste den Mann. Zeugen des Unfalls leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe - der Mann starb jedoch noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 32-jährige Fahrer und seine zwei Mitfahrer wurden demnach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die B3 wurde zwischenzeitlich gesperrt.

