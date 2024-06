Stand: 18.06.2024 12:50 Uhr 62-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Stadthagen

Bei einem Arbeitsunfall in einer Fabrik für industrielle Filteranlagen in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist ein 62 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das hat die Staatsanwaltschaft Bückeburg am Dienstag bestätigt. Die Behörde ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen einen 58-jährigen Kollegen des Mannes. Beide Männer waren demnach am Montagnachmittag gerade dabei, ein Gerät zu warten und zu reinigen, als das spätere Opfer mit dem Kopf in die Maschine geriet. Ein Sachverständiger soll klären, ob der 58-Jährige die Maschine falsch bedient hat.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min