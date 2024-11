Stand: 26.11.2024 09:31 Uhr 600 Weihnachtsbäume im Haus: Wieder Weltrekord in Rinteln?

Ein Ehepaar aus Rinteln (Landkreis Schaumburg) möchte in seinem Haus 600 Weihnachtsbäume aufstellen und damit den Weltrekord brechen. Diesen haben Susanne und Thomas Jeromin im vergangenen Jahr selbst aufgestellt, wie ein Prüfer des Rekord-Instituts für Deutschland bestätigte. Zuletzt lag die Höchstmarke bei 555 Bäumen im etwa 180 Quadratmeter großen Haus der Jeromins. Am 3. Dezember soll ein Prüfer feststellen, ob der Rekord übertroffen werden konnte. Damit streben der gelernte Koch und seine Frau bereits zum sechsten Mal einen neuen Höchstwert an. Nach Angaben des Rekord-Instituts schmücken die Jeromins auch ihr Badezimmer und Schlafzimmer. Innerhalb der vergangenen 13 Jahre habe das Ehepaar zahlreiche Dekorationsartikel zu verschiedenen Themen gesammelt. Deren Wert liege im fünfstelligen Bereich.

