555 Weihnachtsbäume in einem Haus - wird das neuer Weltrekord? Stand: 28.11.2023 21:25 Uhr Mit den meisten geschmückten Weihnachtsbäumen in einem einzigen Haus will ein Ehepaar aus Rinteln in Niedersachsen zum ersten Advent einen Weltrekord knacken.

Susanne und Thomas Jeromin wollen 555 künstliche Weihnachtsbäume in ihren eigenen vier Wänden aufstellen - und das auf 100 Quadratmetern, wie das Rekord-Institut für Deutschland in Hamburg mitteilte. Am Donnerstag will ein Prüfer des Instituts feststellen, ob der gelernte Koch und seine Frau ihre Zielmarke tatsächlich erreicht haben. Die Jeromins wollen damit ihren eigenen Rekord überbieten: Vor zwei Jahren hatten sie 444 geschmückte Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt. Alle Zimmer waren seinerzeit weihnachtlich dekoriert, sogar das Schlafzimmer und das Bad.

Weihnachtsschmuck für einen fünfstelligen Betrag

In diesem Jahr soll es noch enger im Haus werden. Es ist bereits der fünfte Weltrekord-Versuch der Weihnachtsfans. "Weihnachten ist für mich das ganze Jahr", sagt der 57-jährige Thomas Jeromin. Bereits im Sommer fängt er an, sein Haus zu schmücken. In Dutzenden von Kisten lagern Sterne, Kugeln und anderer Schmuck, die er sich im Laufe der Jahre für einen fünfstelligen Betrag zusammengekauft hat.

Bäume nach Themen geschmückt

Jeromin und seine Frau sind dabei durchaus ambitioniert: Die Bäume gestalten sie gern nach Themen. Neben einem Quietsche-Entchen-Baum und einem mit künstlichem Obst gibt es auch schon mal einen Baum mit Motiven von "Star Wars" oder "Batman". "Einfach nur schmücken kann jeder", sagt Jeromin.

