Stand: 30.08.2024 12:41 Uhr 50 Blumen herausgerissen - Unbekannte schänden Gräber

Auf dem Hildesheimer Nordfriedhof haben Unbekannte mehrere Gräber verwüstet, in dem sie etwa 50 Blumen herausgerissen oder -getreten haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Gärtner des Nordfriedhofs wurde demnach am Donnerstag darauf aufmerksam gemacht, dass sich drei bis vier Jugendliche auf dem Friedhofsgelände aufgehalten haben sollen. Bei den zerstörten Pflanzen handelt es sich um Geranien und verschiedene Begonien-Sorten. Die Begonien sollen nach Angaben des Gärtners einen roten Farbstoff absondern. Daher sei es sehr wahrscheinlich, dass sich bei den Verursachern Hände oder Kleidung verfärbt haben, so die Beamten. Gegen die unbekannten Täter ermittelt die Polizei nun wegen Störung der Totenruhe. Sie nimmt Hinweise unter der Rufnummer (05121) 93 91 15 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim