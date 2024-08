Stand: 17.08.2024 14:23 Uhr 40-jähriger Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

In der Region Hannover ist ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto kollidiert und dabei tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 332 zwischen Großenheidorn und Poggenhagen in einer lang gezogenen Rechtskurve einen Bus überholen wollen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Auto zusammen und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der 40-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Hannover, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Insassen des Autos blieben laut Polizei unverletzt. Die K332 war bis zum Abend gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.08.2024 | 13:00 Uhr