Stand: 10.08.2024 14:40 Uhr 250 Strohballen brennen in Langenhagen

Im Langenhagener Stadtteil Schulenburg sind in der Nacht von Freitag auf Samstag rund 250 Strohballen in Brand geraten. Der Alarm habe die Feuerwehr in Schulenburg gegen 4 Uhr erreicht, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen am Samstag. Vor Ort sei die Feuerwehr dann bis etwa 12 Uhr mit der Brandbekämpfung beschäftigt gewesen. Zwischenzeitlich sei es zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Anwohner der umliegenden Ortsteile seien über Warn-Apps gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sagte der Sprecher. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe machte der Sprecher nicht.

