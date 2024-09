Stand: 04.09.2024 13:12 Uhr 20-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Hildesheim

Bei einem Unfall zwischen Sibbesse und Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist ein 20-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen ums Leben gekommen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er mit seinem Wagen in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit. Dort kollidierte er mit einem anderen Auto, das in der Gegenrichtung unterwegs war. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall schwerst verletzt und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Den 58-jährigen Fahrer des anderen Wagens brachte ein Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus in Hannover. In der Folge kam es an der Unfallstelle zu einem weiteren Auffahrunfall, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde. Zeugen bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer (0518) 8073-0.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.09.2024 | 13:30 Uhr