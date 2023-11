Stand: 06.11.2023 08:10 Uhr 17 Verletzte bei Rollschuhtraining - Stromschlag als Ursache?

Bei einem Rollschuhfahrtraining in Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist am Sonntagabend bei der Rettungsleitstelle ein Massenanfall von Verletzten ausgelöst worden. 17 jugendliche Rollschuhfahrerinnen klagten plötzlich über Unwohlsein, Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl und Kribbeln. Drei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei liegt kein Fremdverschulden vor, auch ein technischer Defekt sei unwahrscheinlich, sagte ein Sprecher. Die Ursache für den Vorfall sei vermutlich, dass die Jugendlichen im Alter von 11 bis 19 Jahren einen elektrischen Schlag bekommen haben. Möglicherweise hätten sie sich elektrisch aufgeladen, als sie mit ihren Rollschuhen auf dem Hallenboden der Hummetalsporthalle im Kreis fuhren. Die genaue Ursache wird weiter untersucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.11.2023 | 06:30 Uhr