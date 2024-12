Chiara & David entdecken Niedersachsen Stand: 09.12.2024 20:06 Uhr Moin zusammen!

Wir sind Chiara und David, die neuen Hosts für NDR Niedersachsen. Unser Job? Quer durchs Land düsen, mit euch quatschen und die Geschichten aufspüren, die wirklich bewegen - nahbar, authentisch und garantiert ohne Langeweile - auf Insta hat man ja nicht viel Zeit: Unsere Stories kommen schnell auf den Punkt, bevor ihr weiterswiped - versprochen!

VIDEO: Unsere NDR Niedersachsen-Hosts stellen sich vor (1 Min)

Vertikale "Thumb-Stopper"

Wie machen wir das? Natürlich vertikal! Die spannendsten, emotionalsten und abwechslungsreichsten Stories gibt's ab jetzt in unserer NDR Niedersachsen App und auf unserem Instagram-Kanal - ganz zeitgemäß im Smartphone-Format. Wir wollen die neuen "Thumb-Stopper" in eurem Feed sein.

Ob auf einem Fischkutter an der Nordsee, zwischen süßen Kälbern auf einem Bauernhof bei Peine oder auf dem CSD in Hannover - unsere Stories sind so bunt wie die Menschen in Niedersachsen. Wir freuen uns, euch mitzunehmen. Let's go!

Fun-Facts über mich: Da komme ich eigentlich her: ...sturmfest und erdverwachsen als Hannover-Linden

Das weiß keiner über mich: ...ich hab mal Trompete gespielt.

Davor habe ich Angst: ...dass der Kellner mir "Guten Appetit" wünscht und ich mit "Danke, gleichfalls!" antworte

Dein bester Witz: ...ich funktionier auch ohne Kaffee

Das würde ich nie wieder machen: ...Theologie studieren

Das muss ich unbedingt nochmal machen: ...als Background-Tänzerin vor 30.000 Menschen auf der Bühnen stehen - und aus aus der Komfortzone tanzen

Das feier ich an Niedersachsen: ...die Leute - manchmal zurückhaltend, aber immer loyal

Fun-Facts über mich: Da komme ich eigentlich her: … aus dem Nachbarbundesland Hessen (Marburg)

Das weiß keiner über mich: … eigentlich bin ich ein offenes Buch

Davor habe ich Angst: … Spinnen

Dein bester Witz: … Ich habe meiner Pflanze angeboten, sie nur noch einmal die Woche zu gießen. Darauf ist sie eingegangen

Das würde ich nie wieder machen: … Skydiving – hab tierische Höhenangst!

Das muss ich unbedingt nochmal machen: … in Thailand mit Meeresschildkröten tauchen

Das feier ich an Niedersachsen: … die Vielfalt: das eine Wochenende kann man im Harz wandern und das nächste an der Nordsee chillen

Wir brauchen Eure Unterstützung!

Was bewegt euch? Worüber und mit wem sollten wir sprechen? Schickt uns eure Themen aus Niedersachsen per E-Mail an nds.host@ndr.de oder auf Insta @ndrniedersachsen!

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.12.2024 | 19:30 Uhr