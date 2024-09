Stand: 12.09.2024 22:36 Uhr Autofahrer entdeckt tödlich verletzten Mann an Straße

Zwischen Osterode und Badenhausen im Landkreis Göttingen ist ein 66-Jähriger offenbar durch ein Fahrzeug tödlich verletzt worden. Ein Autofahrer fand den Mann nach Angaben der Polizei bereits am Dienstagabend auf der K421. Der 66-Jährige sei mutmaßlich beim Überqueren der Kreisstraße von einem Fahrzeug touchiert und so schwer am Kopf verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter der Telefonnummer (05522) 50 80 zu melden.

