Stand: 16.12.2024 12:53 Uhr Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Helmstedt

In Helmstedt sind am Montagmorgen zwei Autos kollidiert. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr zwei Personen verletzt. Die beiden Fahrzeuge seien stark beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit, so ein Feuerwehrsprecher. Die Fahrer der Autos waren nicht eingeklemmt. Die beiden Autos waren am Brunnenweg zusammengestoßen und danach in einem Waldstück gelandet. Die Ortsfeuerwehr habe die Unfallstelle abgesichert und nach rund einer Stunde ihren Einsatz beendet, sagte der Sprecher. Der genauen Ablauf des Unfalls und die Ursache sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

