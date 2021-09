Stand: 24.09.2021 15:18 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Kollision in Königslutter

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Königslutter (Landkreis Helmstedt) schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 43-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einer Rechtskurve im Ortsteil Bornum die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 66-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Weil in seinem Auto zudem Betäubungsmittel gefunden wurden, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2021 | 15:00 Uhr