Zwei Männer bei Unfall in Groß Oesingen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 im Landkreis Gifhorn sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei waren sie von Groß Oesingen in Richtung Gifhorn unterwegs, als der 29-jährige Fahrer bei Wichelnförth mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich, prallte gegen einen Baum und landete schließlich im Straßengraben auf dem Dach. Der 29-Jährige und sein 32-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken nach Gifhorn und Wolfsburg gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

