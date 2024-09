Stand: 14.09.2024 09:59 Uhr Zwei Einsätze in einer Stunde: E-Scooter halten Polizei auf Trab

E-Scooter mit abgelaufenen Kennzeichen haben in Salzgitter gleich zweimal an einem Tag die Polizei beschäftigt. Der erste E-Scooter-Fahrer war laut Polizei am Freitag auf dem Radweg unterwegs, als er an einer Grundstückseinfahrt gegen eine haltendes Auto fuhr. Der Mann verletzt sich den Polizeiangaben zufolge an Knöchel und Knie. Am Auto sei ein Schaden von ungefähr 800 Euro entstanden. Da der E-Scooter nicht versichert gewesen sei, erwarte den Fahrer ein Strafverfahren. Noch während der Ermittlungen zum ersten Fall sei neben den Beamten ein weiterer Mann mit einem E-Scooter vorbeigefahren. Den Beamten fiel auf: Das Versicherungskennzeichen war abgelaufen. Als die Polizei den Fahrer zum Halten aufforderte, sei er geflüchtet. Nach einer kurzen Verfolgung habe lediglich der Roller hinter einem Haus gefunden werden können. Der E-Scooter wurde sichergestellt, vom Fahrer fehlte laut Polizei jede Spur.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min