Sommerzeit: Forscher entwickeln genaueste Uhr Europas Forschende aus Braunschweig haben die genaueste Uhr Europas entwickelt. Die Multi-Ionen-Uhr kann nicht nur die Zeit noch genauer als die bekannten Atomuhren messen, sondern auch im Alltag einen hohen Nutzen bringen.

Wenn in der Nacht zum Sonntag die Uhren eine Stunde vorgestellt werden, hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig bereits alles vorbereitet. Die dortigen Atomuhren liefern die offizielle Zeit für Deutschland. Doch Forschende der PTB haben inzwischen eine noch genauere Uhr entwickelt: die sogenannte Multi-Ionen-Uhr. Sie tickt mit der Frequenz eines Lasers und ist die exakteste Uhr Europas, erklären die Forscher.

Die Multi-Ionen-Uhr: präziseste Uhr Europas

Bei der Multi-Ionen-Uhr "ist der Laser das Pendel und dieses Pendel schwingt aber ganz schnell - nicht nur einmal pro Sekunde, sondern Trilliarden Mal. Diese Uhren ticken so genau, vom Urknall bis heute würde diese Uhr nur eine Sekunde falsch gehen", sagt die Physikerin Tanja Mehlstäubler, die die Uhr entwickelt hat. Durch diese Präzision könne die Uhr auch kleinste Unterschiede in der Schwerkraft nachweisen, was auch GPS-Systeme verbessern könnte. Denn diese basieren auf sehr exakten Atomuhren in Satelliten: Je präziser die Uhr, desto genauer kann der Standort ermittelt werden.

Neue Multi-Ionen-Uhr: Nutzen im Alltag

Mit dieser Multi-Ionen-Uhr könnte demnach in Zukunft der Standort von Menschen und Fahrzeugen bis auf einen Millimeter genau bestimmt werden. Eine Funktion, die für autonomes Fahren und auch für die Luftfahrt wichtig ist. Das sei dann auch im Alltag zu spüren, wenn mit dem Handy die Ortung genutzt werden würde, sagt Mehlstäubler. Mit dieser neuen Uhr könne die Welt genauer vermessen werden. "Die Erde verändert sich dauerhaft. Allein die Landmasse von Schweden bewegt sich aktuell noch mit zwei Zentimetern pro Jahr nach oben - und auch die Meeresspiegel verändern sich dadurch", sagt Mehlstäubler. Die Multi-Ionen-Uhr erkennt auch Höhenunterschiede auf der Erde und den Grundwasserspiegel.

